«خيرية النعيمي» وجامعة عجمان ترسمان السعادة على وجوه الأيتام

المصدر: عجمان - وام

نظمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بالتعاون مع جامعة عجمان مبادرة لإسعاد الأطفال الأيتام، وذلك من خلال قضاء يوم كامل تشارك طلبة الجامعة والأطفال الصغار من اليتامى أوقاتاً سعيدة ملؤها الفرح، تجسيداً لقيم التراحم والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيزاً للرسالة الإنسانية.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: «إن المؤسسة تحرص على مد جسور التعاون مع جميع الجهات دعماً لخطط عملها وضماناً لتواصل شرائح المجتمع مع بعضها البعض، بما يضمن بناء مجتمع متماسك على أرض دولة الإمارات».

وأضافت: «إن زيارة طلبة جامعة عجمان لعدد من الأيتام بمقر المؤسسة، وتقديم الهدايا العينية لهم كان له أثر إيجابي في نفوسهم».