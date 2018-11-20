«مواصلات الإمارات» تعرّف بخطتها الاستراتيجية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

نظمت مواصلات الإمارات ممثلة بإدارة التخطيط الاستراتيجي والتميّز المؤسسي ورشة عمل للتعريف والتوعية بالخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2018 ـ 2022، واستهدفت الفئتين الوظيفيتين القيادية والإشرافية لديها.

وقدّم الورشة محمد التميمي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بمواصلات الإمارات، في قاعة المحاضرات بمبنى الإدارة العامة بدبي، بحضور حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية، إلى جانب أكثر من 30 مدير مركز وإدارة ووحدة تنظيمية في المؤسسة، وهي تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات وورش العمل والمبادرات التي تنفذها المؤسسة منذ مدة من أجل نشر المعرفة اللازمة بخطتها الاستراتيجية، والتوعية بأهدافها ورؤيتها ورسالتها وكافة التفاصيل المحيطة بها لاسيما بين الفئات الوظيفية العليا.

تحوّل

وأوضح التميمي أن مرحلة التحوّل الاستراتيجي التي تشهدها المؤسسة تتطلب نشاطاً موازياً على صعيد النشر والتوعية، بما يضمن إدارة التغيير بشكل فعّال، ويحشد كافة الجهود المؤسسية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية، وضمان التنسيق والتناغم بين جميع الوحدات ومراكز الأعمال للوصول إلى ما تصبو إليه المؤسسة خلال السنوات الخمس القادمة.

وشرح التميمي التوجهات الاستراتيجية الثلاثة لمواصلات الإمارات والتي تتضمن النمو والتوسع الاعتيادي في الأعمال الحالية للمؤسسة، وكذلك التوسع والنمو من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة، إضافةً إلى التوجه الاستراتيجي الثالث المعني بتعزيز القدرات والممكنات المؤسسية بما يحقق رؤية مواصلات الإمارات «مواصلات متكاملة ونمو مستدام».

وأوضح التميمي أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تتضمن خطة شاملة ومتكاملة للتحوّل الاستراتيجي، وتشمل 9 برامج استراتيجية، و28 مشروعاً استراتيجياً، تستهدف بمجموعها إحداث نقلة نوعية في خدمات وعمليات المؤسسة بما يضمن حفاظها على موقعها الريادي في سوق المواصلات.