سرور بن محمد وعبدالله بن زايد يحضران حفل سفارة عمان بمناسبة العيد الوطني

المصدر: وام

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الحفل الذي أقامه مساء اليوم الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة بمناسبة العيد الوطني الـ 48 لسلطنة عمان الشقيقة.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في أبوظبي - معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة .