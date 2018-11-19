إعفاء متبادل من التأشيرات بين الإمارات والكونغو

المصدر: وام

وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وليونارد شي أوكيتوندو وزير خارجية الكونغو الديمقراطية خلال استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي اليوم على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ليونارد شي أوكيتوندو مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الكونغو الديمقراطية.

من جانبه أكد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير على شعبي البلدين منوها بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.