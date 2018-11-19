المدير الإقليمي لليونيسف يشيد بجهود الشيخة فاطمة في دعم الأطفال والنساء حول العالم

المصدر: وام

أشاد خيرت كابالاري المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في دعم الأطفال والنساء في الإمارات وحول العالم.

وأكد خلال زيارته اليوم مقر أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين في أبوظبي دور دولة الإمارات الريادي في مجال الطفولة والإغاثة الإنسانية من خلال المبادرات المحلية والدولية التي نفذتها وتنفذها ودعمها لبرامج اليونيسف ومشاريعها ومبادراتها المحلية والإقليمية والدولية التي تهدف الى ضمان حقوق الأطفال في جميع انحاء العالم وتحسين فرص بقاءهم ونمائهم وحمايتهم.

وأشار الى التعاون بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومكتب منظمة اليونيسف بالدولة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال دعم حقوق الطفل.. منوها بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمكتب اليونيسف في الدولة ولجهود المنظمة دوليا خاصة على صعيد الشؤون الإنسانية والكوارث الطبيعية.

وأعرب عن شكر وتقدير اليونيسف بوجه خاص إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على قيادتها لرعاية المبادرات الإنسانية العالمية ودعمها المستمر للطفولة.

يذكر أن خيرت كابالاري يزور الدولة حاليا لحضور حفل جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة.. وتعد هذه الزيارة دليلا واضحا على عمق التعاون بين دولة الامارات واليونيسيف لتعزيز حقوق الاطفال خاصة فيما يتعلق بدعم البرامج الإغاثية العاجلة بهدف مساعدة الاطفال في العالم.

وقال كابالاري " سررت بزيارتي أكاديمية الشيخ زايد الخاصة اليوم حيث تعرفت على مجموعة من الطلبة واطلعت على جهود الأكاديمية المتميزة في إعداد هذه الكوادر الإماراتية".. موجها الشكر والتقدير لادارتها.

وقام المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق بجولة في مباني الأكاديمية واستمع إلى شرح حول المناهج التعليمية والتدريبية التي توفرها الاكاديمية لتخريج أجيال من أبناء الإمارات قادرة على تولي المسؤوليات وأقسامها ومرافقها العلمية والبحثية والإمكانيات المتطورة المستخدمة في المناهج الدراسية وكفاءة الهيئة التدريسية والتدريبية.. كما تعرف على تجهيزات الفصول والقاعات والتقى الطلاب والطالبات وتحدث معهم.