محمد بن زايد يستقبل الرئيس الشيشاني

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الذي يزور البلاد.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي بالرئيس الشيشاني منوها سموه بأهمية تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع الشيشان في المجالات التي تعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء عددا من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب الرئيس الشيشاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.. مؤكدا أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.