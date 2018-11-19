عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية كولومبيا

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم كارلوس هولمز تروخيلو وزير خارجية كولومبيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات وكولومبيا والسبل الكفيلة بتعزيزها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة كارلوس هولمز مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع كولومبيا في المجالات كافة.

من جانبه أكد كارلوس هولمز تروخيلو حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع دولة الإمارات وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

كما أعرب معاليه عن تقديره للمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة التي قادت الدولة إلى تحقيق إنجازات رائدة إقليميا وعالميا.