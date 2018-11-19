توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا يصبح غائما ليلا خاصةً على المناطق الغربية والساحلية مع فرصة لسقوط الأمطار والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تكون قوية أحيانا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح شمالية غربية / 20 - 35 كم/س تصل إلى 45 كم/س على البحر أحيانا.

البحر في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الإضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:11 والمد الثاني عند الساعة 25:23 والجزر الأول عند الساعة 17:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:04.

وفي بحر عمان متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:26 الثاني عند الساعة 07:39 والجزر الأول عند الساعة 13:56 والجزر الثاني عند 01:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 23 85 40

دبي 29 23 80 50

الشارقة 28 20 85 50

عجمان 29 20 80 40

أم القيوين 29 20 85 40

رأس الخيمة 30 22 80 50

الفجيرة 31 24 70 35

العين 30 22 80 35

ليوا 29 20 90 45

الرويس 29 22 85 40

السلع 28 21 80 45

دلما 29 22 85 40

طنب الكبرى 28 22 80 45

طنب الصغرى 28 22 80 45

أبو موسى 28 22 80 45 .