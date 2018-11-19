محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة

المصدر: وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي صباح اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة المعينين لدى الدولة.