«الأرصاد» يتوقع تحول الحالة المدارية في بحر العرب إلى منخفض جوي

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يضعف المنخفض المداري بجنوب شرقي بحر العرب غداً ليتحول إلى منخفض جوي.. مجدداً التأكيد على عدم وجود أي تأثير له على الدولة.

وأوضح المركز - في بيانه الثاني عن الحالة المدارية في بحر العرب - أن المنخفض المداري يتمركز في جنوب شرقي بحر العرب، عند خط عرض 10.4 درجات شمالاً وخط طول 69.4 درجة شرقاً، ويتحرك باتجاه الغرب بسرعة 14 كم/ س، وتتراوح سرعة الرياح حول مركزه من 55 إلى 65 كم/ س تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وناشد المركز الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الشائعات، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجميع بآخر المستجدات.