سلطان البادي: الابتكار في قطاع العدالة وسيلة فاعلة للريادة العالمية

المصدر: أيوظبي- البيان

أكد معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل أن الابتكار في قطاع العدالة أضحى أسلوب عمل وجزءاً لا يتجزأ من رؤية واستراتيجية وزارة العدل، ووسيلة فاعلة لتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات القضائية، مشيراً إلى أهمية تبني الإبداع والابتكار كركيزة أساسية وقيمة مؤسسية، للارتقاء بالأداء، ولتطوير الخدمات القضائية والقانونية، ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يسهم في تحقيق رؤيتنا المتمثلة بالريادة في تحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال حضور معاليه جانبا من جلسات ملتقى رؤساء المحاكم الاتحادية في الدولة، والذي نظمته دائرة التفتيش القضائي بالوزارة، بالتعاون مع إدارة الاستراتيجية والمستقبل، لمدة يومين بمقر وزارة العدل في أبوظبي، حيث سلم شهادات الأيزو للجودة والتميز لأربع من دور القضاء الاتحادية وهي الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.

وقال معاليه إن هناك إنجازات متميزة حققتها المحاكم الاتحادية بالدولة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة والارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية، مما يعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي، ويواكب التطور الهائل الذي تشهده الإمارات على مختلف المستويات، وبشكل يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وسعادة مواطنيها، بجانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.

ورحب معالي سلطان سعيد البادي خلال لقائه مع رؤساء المحاكم الاتحادية بكوكبة متميزة من حماة العدالة والقانون في الدولة، مؤكدا على أهمية تقديم أسرع الخدمات العدلية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع في إطار تطوير منظومة القضاء وتميزها، واستخدام التطبيقات الذكية بما يواكب المتغيرات ويحقق للدولة ريادتها، وفق أسس تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية في التنافسية.

جلسة

وكان المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي قد ترأس الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى التي حضرها رؤساء المحاكم وعدد كبير من أعضاء السلطة القضائية بالدولة، وقد عكف المشاركون في الملتقى على دراسة مجموعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالإطار الدولي لتميز المحاكم، ومؤشرات أداء المحاكم الاتحادية ونتائجها، ونتائج دراسة سعادة المتعاملين، والخطط التشغيلية للمحاكم ومحاورها، بجانب تفعيل العمل بالقرار الوزاري الخاص بمهام وضوابط رؤساء المحاكم والمراقبة الشرطية وفقا للتعديلات القانونية الأخيرة، كما ناقش رؤساء المحاكم إحصائيات المحاكم، وقيد الدعاوى عن بعد.

وقال المستشار بوعصيبة في كلمته: «إن هذا الملتقى السنوي يأتي في خضم العمل القضائي الدؤوب الذي يملأ أروقة المحاكم والنيابات، ونجدها فرصة لنقيم أعمالنا بعد استعراض كافة التحديات والمعوقات وإيجاد الحلول الناجعة لها لتحقيق النتائج المستهدفة، وما زلنا نشحذ الهمم لمواصلة العطاء لتحقيق الرسالة السامية الملقاة على عاتقنا وهي إقامة العدل، في ظل رؤية القيادة الرشيدة»، نسعى لأن نكون بين أفضل دول العام بحلول اليوبيل الذهبي الاتحاد.

تطور

أكد المستشار جاسم بوعصيبة أن التطور المتسارع في التشريعات القضائية، سواء كانت المدنية منها أو الجزائية تعكس رؤية القيادة في تطوير النظام القضائي الإماراتي ليتجاوز الأنظمة القضائية في كافة أقطار العالم.