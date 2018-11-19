«استشاري الشارقة» يقر توصياته بشأن سياسة «دائرة شؤون البلديات والزراعة»

المصدر: الشارقة - البيان

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعمال جلسته الثالثة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع المشروع المقدم من قبل اللجنة المُشكلة للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس، كما أقر توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس بمقره برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس حيث تلا العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر اللجنة المشكلة مشروع خطاب الرد.

وبعد مناقشة مستفيضة وإضافة من قبل الأعضاء والعضوات صادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح في جلسته العامة وأكدت رئيسة المجلس أنه سيتم رفعه بمشيئة الله إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

يذكر أن لجنة الرد المشكلة شملت في عضويتها كلا من الأعضاء جمعة عبيد الشامسي رئيسا وأحمد حسين بوكلاه مقررا وخليفة محمد بوغانم وجاسم محمد البلوشي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وفاطمة علي المهيري وصالح محمد القابض الطنيجي وعوض مصبح مبارك ومحمد سلطان خصوني الكتبي وعبدالله مطر خليفة الكتبي وسعيد معضد سعيد بن هويدن الكتبي وخليفة شامس الكعبي وعائشة رضا حسين البيرق.

وتناول الخطاب رفع أسمى معاني الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بالمواطنين والمقيمين ورؤية سموه السديدة بانتخاب المجالس البلدية ومجالس الضواحي انتخابا كاملا.

وأشار الخطاب في محتواه إلى أهمية مواصلة الجهود للاهتمام بالأسر والمجتمع وسعي المجلس لمواصلة دوره في تلمس احتياجات المواطنين ودفع مسيرة العمل الوطني.. مؤكدا أن نهج حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة والإسهام في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات.

بعد ذلك ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة والواردة من لجنة إعداد مشروع التوصيات.

الجلسة المقبلة

أعلنت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن الجلسة المقبلة وهي الرابعة ستخصص لمناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي وستعقد يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري.