«كليفلاند كلينك أبوظبي» يعزز الوعي بالانسداد الرئوي المزمن

المصدر: أبوظبي - البيان

سلط الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، الضوء على خطورة مرض الانسداد الرئوي المزمن، مشددين على أهمية الكشف المبكر عنه والاستفادة من الخيارات العلاجية المتاحة للحد من أعراضه.

وبهذا الشأن قال الدكتور زيد زعمط، استشاري أمراض الرئة في معهد الجهاز التنفسي في المستشفى: «يصيب مرض الانسداد الرئوي المزمن عادة المرضى بعد سن الـ55، وهو مرض لا يُشفى، لكن يمكن السيطرة عليه. لذلك، من المهم تشخيص الحالة في مرحلة مبكرة من أجل تطوير خطة العلاج المناسبة، وتتوفر للمرضى حالياً مجموعة جديدة من العلاجات التي تساعد على تحسين جودة حياتهم وإبطاء تقدم المرض».