تعاون بين جامعة الشارقة و«تاكسي دبي» في التدريب والتطوير

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت جامعة الشارقة ومؤسسة تاكسي دبي اتفاقية تعاون مشتركة؛ تهدف إلى التعاون في مجالات البحوث العلمية التطبيقية والتدريب والتطوير، وتأسيس شراكة دائمة تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين من خلال دعم المشاريع والمبادرات المشتركة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير التعليم وأساسيات البحث العلمي التطبيقي لدى الطرفين؛ من خلال طرح المشاريع البحثية المشتركة، والاستفادة من مختبرات الجامعة والأجهزة المتطورة لإجراء البحوث المشتركة، والمشاركة في المؤتمرات العلمية من خلال عرض الأوراق البحثية والعلمية.

كما سوف تقدم مؤسسة تاكسي دبي الدعم للطلبة من خلال توفير مواضيع صالحة لعمل مشاريع تخرج، ودعم الطلبة فنياً خلال تنفيذ هذه المشاريع، هذا بجانب إمكانية توفيرها لمكافآت دراسية مع ضمان فرصة العمل بعد التخرج.