إنقاذ مواطن تعرض لوعكة صحية أعلى الجبل في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة-البيان

أنقذ فريق عمل قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مواطناً يبلغ من العمر 33 عاماً بعد أصابته بوعكة صحية أثناء تواجده أعلى أحد الجبال بإمارة رأس الخيمة.

وتفصيلاً يشير المقدم طيار سعيد راشد اليماحي، رئيس قسم جناح الجو إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة 7:55 صباحا، يفيد بتعرض أحد المواطنين لوعكة صحية مما أفقده الوعي، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات التابعة للقسم لمكان البلاغ وتم الوصول إلى الشخص على ارتفاع 4500 قدم، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له بالتعاون مع قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة، إلى حين إيصاله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودعا اليماحي أفراد المجتمع كافة إلى ضرورة اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة خلال رحلتهم.