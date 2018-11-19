جامعة زايد تفوز بجائزة «أبل» للتميز في دعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

فازت إدارة التسهيلات الطلابية بجامعة زايد، التي تتولى توفير جميع الخدمات الداعمة لتعلم أصحاب الهمم بالجامعة، بجائزة برنامج شركة أبل للتميز للأعوام 2018-2020، وهي جائزة متخصصة في مجال الإبداع والقيادة والتميز العلمي، تمنحها «أبل» للجهات التي تمثل رؤيتها لبيئة مستقبلية تعليمية متميزة.

جاء ذلك تقديراً لتميز هذه الإدارة في توفير جميع الخدمات، التي يحتاج إليها طلبة الجامعة من أصحاب الهمم للتمتع بتجربة دراسية غير منقوصة أسوة بزملائهم، وذلك من خلال تمكينهم من استخدام التقنيات والتطبيقات المساعدة لتحقيق النجاح في دراستهم الجامعية.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تفوز فيها إدارة التسهيلات الطلابية بهذه الجائزة، حيث فازت قبل عامين عن دورتها السابقة للأعوام 2016-2018، لقدرتها على نشر الابتكار في التعليم، وتشغيل مركز التميز التعليمي الذي يستخدم منتجات «أبل» لإلهام الإبداع.

وجرى الاحتفال بتسلم الجائزة في مركز مصادر تكنولوجيا دعم تعلم أصحاب الهمم بجامعة زايد فرع دبي، بحضور صادق الملا الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، وفاطمة القاسمي مديرة التسهيلات الطلابية بالجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة من أصحاب الهمم.

وأشاد الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد بفوز إدارة التسهيلات الطلابية بجائزة «أبل»، منوهاً بجهودها التي تقوم بها دون كلل والتزام الأساليب غير التقليدية للتعامل مع أصحاب الهمم بغية تمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية باستقلالية ودمجهم في تفاعل وثيق مع المجتمع الجامعي.