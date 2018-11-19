تكريم الفائزين بجائزة الأمومة والطفولة غداً

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

بحضور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من الشيوخ وشخصيات محلية وإقليمية وعالمية لها بصمتها في خدمة المرأة والطفل، سيتم تكريم الفائزين في الدورة الأولى من جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، خلال حفل ينظم غداً في أبوظبي في فندق قصر الإمارات.

وقالت الريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مؤتمر صحافي عقد أمس في أبوظبي: «إن الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، والتي تعنى بتكريم الجهات والأفراد الذين قدموا مساهمات بارزة لخدمة الأم والطفل وتم تلقي نحو 153 مشاركة للجائزة من مختلف إمارات الدولة عبر أفراد وجهات مختلفة».

وأضافت الفلاسي: «إن الجائزة تتضمن 11 فئة، حيث سيتم تكريم جهة أو شخصية واحدة عن كل فئة من فئات الجائزة، والتي ستنظم مرة كل 4 سنوات، إضافة إلى تكريم الشخصيات العالمية من أصحاب الإنجازات المتميزة في خدمة قضايا وشؤون المرأة والطفل داخل الدولة وخارجها».

وتتضمن فئات الجائزة: «أفضل بحث علمي في مجال الأمومة والطفولة، أفضل جهة صديقة للأم والطفل، أفضل حملة أو برنامج توعوي في مجال الأمومة والطفولة، أفضل مبادرة في مجال التعليم المبكر، أفضل مبادرة في مجال تمكين الأطفال واليافعين من أصحاب الهمم، أفضل مبادرة في مجال حماية الطفل، أفضل مبادرة في مجال دعم أسلوب الحياة الصحي للأم والطفل، أفضل مبادرة أو مساهمة مجتمعية في مجال الأمومة والطفولة، أفضل مبادرة في مجال تنمية مواهب الأطفال واليافعين، الحضانة الرائدة وفئة طفل الإمارات الأول».

وأكدت الأمين العام أن إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة في دورتها الأولى مبادرة نوعية تستهدف تحفيز الجميع على تقديم الأفضل والأكثر نفعاً للأم وأطفالها.

وقالت: «لقد حرصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من إطلاق هذه الجائزة على إبراز الاهتمام الذي توليه سموها بالأم وأطفالها، واعتبارها وسيلة فعالة في لفت أنظار أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة بضرورة تقديم أفضل رعاية واهتمام للأمومة والطفولة في شتى المجالات». وأوضحت: «إن الجائزة تهدف إلى إبراز اهتمام دولة الإمارات بقضايا الأمومة والطفولة على المستوى العالمي.

وتشجيع الأفراد والجهات الحكومية والخاصة في الدولة على البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال الأمومة والطفولة، وتحفيزهم على الإبداع وتطوير المبادرات والمشاريع التي من شأنها توفير الخدمات اللازمة للعناية بالأمومة والطفولة وإيجاد آليات وتدابير للتوفيق بين دور الأم في الأسرة ودورها في الحياة العامة».

وأشارت إلى أنه سيكون للأطفال حيز كبير في هذه الجائزة، حيث سيتم تكريم الأطفال فيها وإتاحة الفرصة للمشاركة في كل الفئات كخدمات ذكية وإلكترونيات وتطبيقات مواكبة للمتطلبات الزمنية.