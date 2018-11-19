أمناء «حمدان الذكية» يوجّه بمواصلة جهود استشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، الاجتماع العادي الأول للسنة الأكاديمية 2018-2019، متوجهاً مع أعضاء المجلس بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، على الإنجاز الجديد الذي تحقق بالحصول على موافقة مفوضية هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم على إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي في الدولة.

ووجه معاليه وأعضاء مجلس الأمناء بضرورة مواصلة الجهود السبّاقة التي تبذلها الجامعة لإثراء المعرفة وبناء القدرات والاستثمار البشري، عبر توفير التعليم الذكي في العلوم الداعمة لصنع واستشراف المستقبل، لاسيّما الذكاء الاصطناعي الذي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة باعتباره قاطرة التنمية خلال العقد المقبل.

وستطرح الكلية برنامج ماجستير نوعياً هو «ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي»، والذي سيتيح للدارس الاختيار بين اختصاصين، الأول في تحليل البيانات، والثاني في تصميم الألعاب لتلبية الحاجة الملحة محلياً وعربياً، والتي تهدف إلى بناء جيل من الكوادر المؤهلة لوظائف المستقبل.

واختتم الاجتماع باعتماد أسماء خريجي الدفعة الـ 9 من برنامج الماجستير والبكالوريوس للعام الأكاديمي 2017-2018 البالغ عددهم 222 خريجاً من الكليات الـ 3، فضلاً عن إقرار عدد من المشاريع المبتكرة لإسعاد الدارسين.