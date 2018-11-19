«رواد الوطن» تؤهل جيلاً من القادة في القطاعين العام والخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق الوطن مبادرة «رواد الوطن»، والتي تهدف إلى البحث عن ألمع العقول، واستكشاف أصحاب الكفاءات والمواهب والمهارات القيادية في مختلف المجالات لتوفير فرصة نادرة لهم ليصبحوا قياديين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

طاقات

وتجسد المبادرة الجديدة التزام الصندوق بالعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الموهوبين والمتميزين في عملهم، والاستفادة من أفكارهم المبتكرة، وطاقاتهم الابداعية بما يخدم مسيرة تحقيق التنمية المستدامة في الدولة، والمساهمة في وضع أسس قوية لاقتصاد معرفي متوازن ومتنوع تتوفر فيه أعلى درجات الرفاهية والرخاء لأفراد المجتمع.

وسيقوم الصندوق من خلال هذه المبادرة بإتاحة المجال للمتميزين الإماراتيين من ذوي الخبرة للمشاركة فيها، حيث سيعمل بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين على اختيار أفضل المرشحين ممن يمتلكون مهارات قيادية تؤهلهم ليكونوا مسؤولين ومديرين كباراً في أكبر المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في دولة الإمارات.

تنمية

وبهذه المناسبة، قال محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن: نتطلع دوماً إلى الوصول إلى الرواد والمواهب والعقول المبدعة والاستثنائية في المجالات كافة، وتوفير البيئة الحاضنة التي تسهم في تنمية مهاراتهم ليكونوا أكثر قدرة على المشاركة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة صناعة مستقبل مشرق لدولتنا وغد أفضل لأجيالنا القادمة، وتأتي مبادرة «رواد الوطن» لتضاف إلى سجل مبادراتنا التي صممت خصيصاً لاختيار الموهوبين والمتميزين عن طريق مختصين وتوفير منصة لدعمهم وتنمية مواهبهم من أجل تعزيز مهاراتهم على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف «نحن نبحث عن المواطنين السباقين والمجتهدين في عملهم، ونشجعهم للتسجيل من خلال منصة www.uaetalent.ae لاستغلال هذه الفرصة النادرة لإظهار قدراتهم الكامنة».

ويتعين على الراغبين بالمشاركة أن يكونوا من حملة درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس، ولديهم خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، ويمتلكون مهارات ممتازة في التفكير النقدي وحل المشكلات، بالإضافة إلى مهارات تواصل قوية، ولديهم الرغبة في العمل الجاد والقدرة على التفكير الاستباقي، إلى جانب الحافز القوي، والرغبة في التعلُّم.

تقييم

ستعمل لجنة تحكيم مختصة على دراسة الطلبات المقدمة، ومن ثم ستقوم باختيار أفضل المتقدمين بناء على عدة معايير تركز على قدراتهم وخبراتهم القيادية وكفاءتهم.