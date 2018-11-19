سيف بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الشرطية على مستوى العالم

المصدر: دبي - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في دبي، عدداً من رؤساء وفود الدول المشاركة في أعمال الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول التي انطلقت أمس في دبي.

فقد التقى سموه كلاً على حدة، ايموتيس ميسيوناس وزير الداخلية الليتواني، وارسين افاكوف وزير الداخلية الأوكراني، وا.تيتو كارنافيان رئيس شرطة إندونيسيا، ومايك بوش المفوض العام لشرطة نيوزلندا، وأندرو كولفن القائد العام للشرطة الفيدرالية الأسترالية، والنائب الأول لوزير الداخلية لجمهورية أوزبكستان اللواء نازار محمدوف دافرون، ونوبور ناكتاني رئيس الوفد الياباني.

وبحث سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في اللقاءات عدداً من المواضيع المتعلقة بعمل المنظمة الدولية وسبل دعمها ودورها في تعزيز العلاقات الشرطية على مستوى العالم.