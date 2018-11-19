أبوظبي تدعو للالتزام بمعايير جمع ومعالجة النفايات الطبية

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي، تعميماً إلى جميع مقدمي الرعاية الصحية في مدينة العين بشأن جمع ومعالجة النفايات الطبية في مدينة العين وضواحيها، دعت فيه إلى ضرورة التعاون والدعم الكامل للمشغل الجديد شركة «كلينكو» لمعالجة النفايات، مع اعتماد المعايير الخاصة لجمع وإدارة النفايات وفق المعايير الموضوعة في كتاب مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

وقال مركز إحصاء أبوظبي: إنه حرصاً من حكومة إمارة أبوظبي على توفير بيئة عمرانية صحية، فقد أولت اهتماما بالغا بآلية التخلص من النفايات بالطرق المثلى عن طريق تطبيق التقنيات الحديثة، وقد بلغ إجمالي عدد مشروعات إدارة النفايات في إمارة أبوظبي 32 مشروعا العام الماضي منها 10 مشاريع في أبوظبي و13 مشروعا في العين و9 في منطقة الظفرة.

وكان «تدوير» قد أعلن في منتصف يناير الماضي عن توقيع 5 عقود استثمارية بقيمة 165 مليون درهم لمشاريع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي مع عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع إدارة النفايات، بحيث يتم استثمار إجمالي تكلفة رأس المال من قبل المستثمرين، وقد تم منح عقدين لشركة «رامكي» و«بي آر إس فينتشورس جوينت فنتشر»، لبناء محطة لمعالجة النفايات الطبية والخطرة في أبوظبي، وعقداً لشركة «كلينكو» لبناء محطة أخرى لمعالجة النفايات الطبية في العين.

وأكد «تدوير» في حينها أن محطة أبوظبي ستكون قادرة على من معالجة حوالي 15 ألف طن سنويا، في حين ستتمكن محطة العين من معالجة 3 آلاف طن سنويا.

وذكر «تدوير» أن سياسة إدارة ومعالجة النفايات الطبية والخطرة في إمارة أبوظبي تهدف إلى تعزيز الجمـع الآمـن والمسـتدام للنفايـات، بمـا يتناسـب مـع النـوع والتصنيـف ويتماشـى مـع الاستراتيجية العامـة لإدارة النفايـات فـي الإمـارة، وكما تشــجع هــذه السياســة علــى وضــع وتنفيــذ نظــام لجمــع النفايــات وفصلهــا ونقلهــا وتتبعهــا علــى نطــاق الإمــارة يتســم بالكفــاءة والشــفافية.

وأشار إلى أن النظام يجب أن يشــمل رصـد وتسـجيل والسـيطرة علـى جمـع ونقـل النفايـات مـن ناقــل للنفايــة إلــى آخــر، ومــن نقطــة التولــد إلــى النقطــة الأخيــرة لإعــادة الاستخدام وإعــادة التدويــر واســتعادة المــوارد أو التخلــص مــن النفايــات، لافتا إلى أن هـذه السياسـة تهدف إلـى دعـم رؤيـة الإمارة لتحقيـق نظام مســتدام مــن الناحيــة البيئيــة والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن هيئـة البيئـة - أبوظبـي عملـت بالتعـاون مـع «تدويـر» والجهـات المعنيـة علـى تطويـر الاستراتيجية العامــة لإدارة النفايــات فــي إمــارة أبوظبــي منذ عام 2014، والتــي تنــص علــى أن يقوم «تدوير» بتطوير نظام متكامل لإدارة النفايــات في الإمارة يعتمــد علــى المبــادئ التــي يتــم صياغتهــا علــى أســاس التسلســل الهرمــي للنفايــات ونهــج دورة الحيــاة ولإدارة إعـادة اسـتخدام النفايـات أو إعـادة تدويرهـا بكفـاءة، بمـا فـي ذلـك اسـتعادة المـوارد، مما تطلب إيجاد نظـام فعــال وجيــد لجمــع النفايــات ونقلهــا مــع التتبــع الســليم لهــا.

ولفت إلى أن إجمالي النفايات الطبية في الإمارة بلغ في العام الماضي 6.4 آلاف طن، وتم التخلص منها إما بالطمر الآمن 4.3 آلاف طن وإما بالحرق 2.1 ألف طن.

مواد

تشمل المخلفات والمنتجات الطبية مجموعة كبيرة من المواد منها المخلفات الناقلة للعدوى: وهي المخلفات الملوثة بالدم وسوائل الجسم الأخرى ومخلفات المرضى في أجنحة العزل والمعدات مثل الممسحة والضمادة والمعدات الطبية التي تُستعمل مرة واحدة، كما تشمل المخلفات الباثولوجية وتشمل الأنسجة أو الأعضاء أو السوائل البشرية، وأجزاء الجسم.

وكذلك الأجسام الحادة مثل المحاقن والإبر والمشارط والشفرات التي تُستعمل مرة واحدة وأيضا تشمل المواد الكيميائية: مثل المذيبات التي تُستعمل في التركيبات المختبرية، والمواد المطهرة، والفلزات الثقيلة الموجودة في المعدات الطبية مثل الزئبق الموجود في مقاييس الحرارة المكسورة والبطاريات.