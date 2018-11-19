«كهرباء دبي» تحصد جائزتين عالميتين

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على جائزتين من جوائز آسيا للطاقة في دورتها الـ 14 لفئتي «أفضل مشروع لنقل وتوزيع الطاقة» و«أفضل مشروع لشبكات الطاقة الذكية»، وذلك خلال حفل إعلان الجوائز الذي أقيم مؤخراً في فندق ريتز كارلتون جاكرتا بجمهورية إندونيسيا.

وحصدت الهيئة جائزة «أفضل مشروع لنقل وتوزيع الطاقة» عن مشروع محطات التحويل الـ 3 بقدرة 132/‏11 كيلوفولت التي أنشأتها الهيئة في موقع معرض إكسبو 2020 دبي لتوفير إمدادات الطاقة اللازمة لهذا الحدث العالمي الكبير، الذي تستضيفه دبي عام 2020.

بينما حصدت الهيئة جائزة «أفضل مشروع لشبكات الطاقة الذكية» عن نظم التحكم والمراقبة بالشبكات الذكية لنقل وتوزيع الطاقة والمياه، التي تهدف إلى رفع كفاءة شبكات الكهرباء والمياه في إمارة دبي، وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية.

تميز

وهنأ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فرق عمل المشاريع الفائزة على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات العالمية، وقال: «تعكس الجوائز التقدير الدولي لجهود ومشروعات الهيئة ومكانتها الرائدة بين المؤسسات الخدماتية على مستوى قارة آسيا والعالم.

وتؤكد مسيرتنا نحو الحفاظ على أعلى درجات التميز التشغيلي والتشغيل الاقتصادي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، وجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

ونحن في الهيئة نضع نصب أعيننا تعزيز إسهامنا في تحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071 التي ترسم ملامح إمارات المستقبل للأجيال القادمة، ورؤية الإمارات 2021 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل دول العالم».

استدامة

وأضاف: «بصفتنا أول شريك رسمي للطاقة المستدامة لمعرض إكسبو 2020 دبي، حرصنا على سرعة إنجاز مشروعاتنا الداعمة لتوفير الطاقة المستدامة لمرافق الحدث العالمي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، باستضافة أفضل نسخة من المعرض في إمارة دبي، وتعزيزاً لمكانة دبي ودولة الإمارات عالمياً».

وتابع: «دشنت الهيئة 3 محطات تحويل كهرباء رئيسية بقدرة 132/‏‏11 كيلوفولت بكوابل 132 كيلوفولت مجموع أطوالها 45 كيلومتراً، وأطلقت على هذه المحطات أسماء الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي وهي: «الفرص والتنقل والاستدامة». كما تبلغ قيمة استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي المخصصة لمشاريع البنية التحتية للكهرباء والمياه لدعم إكسبو 2020 دبي نحو 4.26 مليارات درهم.

وتعتزم الهيئة تزويد المعرض بالطاقة النظيفة، حيث سيمد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مرافق المعرض بنحو 400 ميغاوات من الطاقة. ونعمل على تأسيس شبكة ذكية توفر نظاماً كاملاً لإنتاج الطاقة في منطقة المعرض».

وأضاف الطاير: «نسعى من خلال مبادرة «التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية» إلى دعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق خدمية ذكية ومبتكرة للطاقة، من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وتستبدل الهيئة حالياً العدادات الميكانيكية والكهروميكانيكية القديمة بأخرى جديدة ذكية، كما نفذت عدداً من إجراءات التقنيات الذكية في شبكات الكهرباء، واستخدام أحدث نُظم «سكادا»، وأجهزة المراقبة الذكية ونظم التحكم والأتمتة»، موضحاً أنه سيكون هناك أكثر من مليون و200 ألف عداد ذكي في دبي بحلول عام 2020.

استثمارات

وأوضح: «تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة، لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة ذكية وسعيدة. وبدأنا أعمال تعزيز البنية التحتية للكهرباء والمياه، لتكون أذكى من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة لمكونات الشبكة الذكية، وتوفير ميزات متقدمة تتضمن عملية اتخاذ القرار آلياً، وقابلية التشغيل البيني عبر شبكة الكهرباء والمياه بأكملها.

وترفع العدادات الذكية كفاءة الشبكة، وتسمح للمتعاملين بالاستهلاك الأمثل للطاقة والمياه، كما تدعم الشبكة الذكية أيضاً استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، وتتماشى أيضاً مع خطة دبي 2021»، مشيراً إلى أن الشبكة الذكية تتضمن خططاً وبرامج تقدر استثماراتها بـ 7 مليارات درهم، إذ تضم 11 برنامجاً يتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بين عامي 2014 إلى 2035.

بنية تحتية

تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي بنية تحتية عالمية المستوى، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية المركبة لها 10400 ميغاوات من الكهرباء، و470 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً. وتعمل الهيئة على مواصلة إنشاء وتطوير أصولها التي تتجاوز قيمتها 144 مليار درهم، مع استثمارات بنحو 81 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، لتلبية الطلب المستمر على الكهرباء والمياه في دبي.