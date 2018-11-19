الفلاسي أمام منتدى عالمي: الإمارات تبني جيلاً متسلحاً بالمعرفة

المصدر: دبي - البيان

شارك معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، في الجلسة الافتتاحية خلال اليوم الثاني من منتدى مسك العالمي الذي عقد مؤخراً في الرياض، وأشار في حديثه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسخر جميع إمكانياتها لبناء جيل من الشباب متسلح بالمعرفة والخبرة العلمية والعملية، والتي تعده للابتكار وخدمة الدولة والمنطقة بأفضل الطرق والوسائل، وذلك من خلال إيجاد منظومة تعليمية متكاملة من شأنها المساهمة في توفير بيئة تتيح الاستمرار في التعلم مدى الحياة.

وأضاف معاليه: «حكومة الإمارات تسعى إلى ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي تهدف إلى تكريس مفهوم التعلم مدى الحياة وتزويد الأجيال والكفاءات الوطنية بالمعرفة والمهارات المتقدمة لتأكيد استعدادهم لمواكبة تغيرات سوق العمل عبر توجيههم نحو أفضل السبل التي تمكنهم من معرفة مواهبهم وتطويرها لتحقيق تطلعاتهم وخدمة وطنهم.

ونحن نتشارك هذه الرؤية مع القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، والتي تعول على دور الشباب ومعارفهم وخبراتهم ومهاراتهم وقدراتهم لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة».

وشارك معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي في جلسة حوارية بعنوان «أعلى شهادة؟»، وذلك بمشاركة متحدثين عالميين، وشركاء دوليين، والعديد من ممثلي المؤسسات الشبابية الدولية، وحضور الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذية ورواد الأعمال ومسؤولي القطاع الحكومي والخاص.

وقال معاليه: «تشكل السعودية اليوم منارة معرفية للمنطقة العربية بأكملها، فهي تضع جهودا جبارة للاستثمار في دور الشباب العربي والمساهمة في صناعة العلوم والمعارف والمهارات، ويتجلى هذا الدور بوضوح من خلال منتدى مسك العالمي الذي يعتبر منصة رائدة وتجمعاً عالمياً لنخبة من الشباب المبدعين والمفكرين مع مجموعة بارزة من أذكى العقول، وهدفه توحيد الجهود نحو إيجاد مستقبل أفضل لنا جميعاً».