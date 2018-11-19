عمار النعيمي: نعمل لإشراك المجتمع في تقييم الخدمات الحكومية

المصدر: عجمان - وام

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الجهات الحكومية في الإمارة نحو التركيز على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمجتمع والحرص على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والعمل في إطار توجه موحد يقود المنظومة الحكومية بكفاءة وفعالية وفق منهجيات علمية متطورة نستطيع من خلالها تجاوز التوقعات والطموحات مع حلول عام 2021.

وقال سموه خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي لشهر نوفمبر الجاري إننا سنعمل في المرحلة القادمة على إشراك المعنيين من المجتمع والقطاع الخاص في مراجعة وتقييم الخدمات الحكومية وإعادة هندسة أهم الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى كفاءة وفاعلية العمليات الحكومية وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والمشاركة ونتوقع من جميع المعنيين من الجهات الحكومية بذل المزيد من الجهد لتصميم خدمات تلبي حاجات المجتمع ومتطلباته.

جذب الاستثمارات

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم استعرض الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة والتي تسعى إلى تحقيق رؤية إمارة عجمان 2021 وخدمة المواطنين والمقيمين فيها.

واستعرض المجلس قرار مجلس الوزراء بشأن تملك المستثمر الأجنبي بنسبة 100% ودور الحكومات المحلية في تطبيقه على القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث يعد القرار محط اهتمام الحكومات المحلية والاتحادية في الفترة الحالية لما سيوفره من فرص اقتصادية ستعزز مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على قرار حكومة الإمارات الذي يأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» حيث يعد خطوة ريادية لجذب وتحفيز الاستثمارات العالمية والتي ستساهم في نقل الدولة نحو مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي.

وناقش أعضاء المجلس آلية تطبيق القرار على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة وتأثيراته الإيجابية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العالمي وزيادة سهولة ممارسة الأعمال ومساهمته في تحقيق الخطط الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 ببناء اقتصاد أخضر مستدام.

العمالة الماهرة

كما اطلع المجلس على دراسة نسبة العمالة الماهرة من العمالة الإجمالية في إمارة عجمان قدمتها الدكتورة هاجر سعيد المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية واستعرضت من خلالها تحليل الواقع الحالي للعمالة الماهرة في الإمارة والتصنيفات والأدلة الدولية المستخدمة بتصنيف المهن.

صوت عجمان

اطلع المجلس على تقرير «صوت عجمان» للنصف الأول من 2018 الصادر عن مركز عجمان للاتصال قدمه زبير الجنيدي مدير المركز تضمن شرحاً للتطورات التي شهدها المركز منذ إنشائه في عام 2016 من حيث الخدمات التي يقدمها للمتعاملين في الإمارة وعدد الجهات الحكومية المتعاقد معها وكيفية التعامل مع الشكاوى والاقتراحات.