«الوطني» ينظم منتدى «نهج الشورى في فكر زايد» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منتدى «نهج الشورى في فكر زايد»، وذلك في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ويتناول نهج الشورى الذي تأسست عليه دولة الإمارات بفضل رؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج.

وسيتم إلقاء كلمات افتتاحية رئيسية لمعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ويتضمن المنتدى جلستين الأولى بعنوان «نهج الشورى في فكر زايد: دروس في نهج الشورى» برئاسة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، تنقسم إلى محورين: استعراض جذور نهج الشورى في بيئة دولة الإمارات ومظاهره وأهم ملامحه، وعرض أبرز سمات القيادة في الفكر السياسي للقائد المؤسس واستخلاص أبرز الممارسات المتعلقة بنهج الشورى مع إخوانه القادة المؤسسين.

والجلسة الثانية بعنوان «من المجالس إلى المجلس: مأسسة نهج الشورى في المجلس الوطني الاتحادي وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد»، تعقد برئاسة الدكتور سعيد الغفلي وكيل وزارة مساعد لشؤون المجلس - وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وتنقسم إلى محورين: قراءة تحليلية لخطابات القائد المؤسس في المجلس الوطني الاتحادي واستخلاص أبرز الدروس لفلسفة المؤسس القائمة على نهج الشورى، واستعراض دور المجلس الوطني الاتحادي التشريعي والرقابي خلال مرحلة التأسيس وتطور التجربة التنموية الشاملة من خلال ممارسة المجلس لأدواره المنوطة به.