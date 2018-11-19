دائرة القضاء في أبوظبي تطلع على التطور التقني في محاكم تشتيانج

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم وفد دائرة القضاء في أبوظبي زيارة عمل رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية استغرقت أياماً عدة؛ بزيارة إلى محاكم ونيابات مقاطعة تشتيانج. وكان الوفد القضائي قد التقى خلال زيارته الصين العديد من المسؤولين القضائيين والعدليين الصينيين، وزار عدداً من المؤسسات القضائية الصينية بهدف الاطلاع على تجربة جمهورية الصين التي تعتبر عالمياً الأكثر نجاحاً في استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بمجال تطوير خدمات المؤسسات القضائية والعدلية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي؛ رئيس الوفد، أن زيارته إلى الجمهورية الصينية تأتي بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وصولاً إلى تحقيق معايير التميز القضائي.

وتقدم وكيل دائرة القضاء بالشكر إلى كل المؤسسات القضائية والعدلية الصينية التي استضافت الوفد، مشيراً إلى العلاقات المميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأضاف أن حفاوة الاستقبال والتعاون الكبيرين اللذين حظي بهما وفد دائرة القضاء، يؤكدان مدى حرص المؤسسات الحكومية الصينية على تعزيز التعاون والعلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن دائرة القضاء في أبوظبي قد بدأت بالفعل العمل نحو بلورة عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع مؤسسات قضائية ونيابية صينية، بهدف نقل التجربة الصينية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي؛ نحو تحقيق أهدافها في قضاء عادل وناجز.