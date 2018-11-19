«الإمارات الدبلوماسية» تطلق مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، «مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية».

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الأكاديمية أمس في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وأليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومحمد عيسى بوشهاب السويدي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا، والبارونة كاثي آشتون، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن سابقاً.

كما حضر الحفل باولو بورتاس، النائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء البرتغالي، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي السابق وسوزانا مالكورا، وزيرة خارجية جمهورية الأرجنتين السابقة، وماريا أنغيلا هولغوين، وزيرة خارجية جمهورية كولومبيا السابقة، وعبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبرناردينو ليون، المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وجيفري ساكس، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وعدد من المسؤولين.

مذكرة تفاهم

وجاء إطلاق المركز بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وجمعية شبكة حلول التنمية المستدامة في وقت سابق، إذ تسعى الأكاديمية من خلال إطلاقه إلى إنشاء مركز بحثي وتدريبي يعمل على إيجاد الحلول لأبرز التحديات الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة، إن أهداف التنمية المستدامة تعد من أهم عناصر رؤية الإمارات 2021، واستضافة مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية ما هي إلا دليل على جدية عمل أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وريادتها في مجال عملها بالمنطقة.

وأضافت معاليها: «سيسهم المركز في ترسيخ مكانة الأكاديمية كمرجع رئيس للمعرفة والتدريب والبحوث المتخصصة بأهداف التنمية المستدامة، وسيضيف العديد من الإسهامات القيّمة إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم أهداف التنمية المستدامة».

جلسة حوارية

وعقدت، خلال الحفل، جلسة حوارية نظمتها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تحت عنوان «تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية ودور الدبلوماسية»، وشارك فيها الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، وبورج براند، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ونائبة المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

وقال جيفري ساكس، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إن دولة الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة، تعد دون أدنى شك المكان الأمثل لتأسيس مركز للتميز لأهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة.

وأكد أن أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أثبتت صدق توجهها ودورها في تعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام كل السُبل والأدوات المتاحة لديها لتحقيق ذلك، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود لإيصال الرسالة بوضوح إلى العالم حول أهمية الالتزام الدولي.

من جهته، قال برناردينو ليون، المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية: «إننا نتشرف باستضافة هذا المركز الإقليمي المرموق، وسنعمل من اليوم الأول لإطلاقه على ترسيخ مكانته، ليكون المركز الرئيس لتقديم المشورة والتدريب، وإصدار البحوث المتعلقة بالتحديات والحلول الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية تتماشى بشكل استراتيجي مع أولويات السياسة الخارجية لدولية الإمارات وأهداف المساعدات الخارجية والتعاون الدولي، وسيسهم اتخاذ مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية إمارة أبوظبي مقراً له في ترسيخ مكانة ودور دولة الإمارات الإقليمي والجوهري في دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030.