توظيف 1000 منتسب للخدمة الوطنية في 100 يوم

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مبادرة تستهدف تسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية من خلال توفير 1000 فرصة عمل خلال 100 يوم، وذلك في الشركات الخاصة المسجلة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد أخيراً في نادي الضباط في أبوظبي بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وبمشاركة ممثلي 30 شركة من الشركات المسجلة لدى القوات المسلحة.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان بالجهود الجبارة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم برنامج الخدمة الوطنية في الدولة والارتقاء به على كل المستويات، مؤكداً: «أن سموه هو القدوة التي لابد أن نقتدي بها جميعاً أفراداً ومؤسسات في البذل والعطاء وحب الوطن».

وأكد أن الشراكة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة الموارد البشرية والتوطين تتيح للمجندين الاستفادة من مبادرة الوزارة الرامية إلى تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر، والتي تعد واحدة من البرامج الوطنية الذكية التي تدعم بقوة ملف التوطين في القطاع الخاص».

قطاعات

وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلال اللقاء: «لدينا على سبيل المثال قطاعات حيوية في الدولة مثل قطاع الاتصالات والطاقة والطيران وغيرها من القطاعات التي تؤدي فيها الخدمة الوطنية بالصفة المدنية أو ما يعرف بالخدمة البديلة».

وأوضح: «أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لتقديم الدعم للبرنامج ومساندته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وهذا ما تعودنا عليه في هذا الوطن الكريم المعطاء، فالدور الذي ننتظره من المؤسسات والشركات التي تتعاقد مع القوات المسلحة لا بد أن يجسد مسؤولياتهم تجاه الوطن من خلال الالتزام الأخلاقي والمجتمعي والوطني ورد الجميل لهذا الوطن الذي لم يبخل يوماً على أحد، وذلك عبر توظيف عدد من مجندي الخدمة الوطنية بعد الانتهاء من تأدية الخدمة الوطنية».

ومن جانبه، قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي: «إن ملف التوطين يشكل أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير الشراكة بينهما بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة التي تجسدت في رؤية الإمارات 2021».

وأوضح: «أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تبنت حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات التي يتم تطبيقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتستهدف في مجملها تسريع التوطين في قطاعات اقتصادية مستهدفة وتمكين المواطنين في وظائف واستدامتها بالتوازي مع تنفيذ برامج متخصصة للتدريب والتأهيل وتهيئة الباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف التي يتم استحداثها بالشراكة مع الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاع الخاص والشركات المستهدفة العاملة في هذا القطاع الذي يعد الأمثل للتوظيف».

وأكد معاليه: «حرص الوزارة على تعزيز شراكاتها مع الشركات المسجلة لدى القوات المسلحة وتقديم كل أشكال الدعم لهذه الشراكة بما يسهم في تحقيق مستهدف مبادرة المسرعات الوظيفية لمنتسبي الخدمة الوطنية».

امتيازات

وتم خلال اللقاء استعراض خدمات التوطين التي تقدمها الوزارة ومن بينها نادي شركاء التوطين الذي يقدم لأعضائه من الشركات امتيازات حصرية تقديراً لمساهمتهم في تعزيز مسيرة التوطين فضلاً عن استعراض برنامج «تمكين» الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع كليات التقنية العليا بهدف تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين لا يتمكنون من اجتياز المقابلات الوظيفية خلال أيام التوظيف المفتوحة، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم لتسريع توظيفهم في القطاع الخاص وزيادة تنافسيتهم الوظيفية لتمكينهم في هذه الوظائف.

تفاعل

أبدى الحضور من ممثلي الشركات المسجلة لدى القوات المسلحة تفاعلهم الإيجابي مع ما تم استعراضه من جهود وسياسات في دعم ملف التوطين، مؤكدين استعدادهم الكامل للمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التوطين والتعاون من أجل توفير فرص التوظيف المناسبة للمواطنين.