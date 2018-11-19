رئيس وزراء باكستان يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، في واحة الكرامة أمس، عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للدولة.

واستعرض رئيس الوزراء الباكستاني مراسم حرس الشرف، ثم قام بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وخلال الجولة التي قام بها ضيف الدولة استمع رئيس وزراء باكستان إلى شرح واف من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن واحة الكرامة ومرافقها، التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم.

رافق الضيف خلال الزيارة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وحمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان.

واختتم الضيف جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء الإمارات.

كما زار عمران خان أمس، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل رئيس الوزراء والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم.