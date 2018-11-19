محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وباكستان تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام والمصالح المتبادلة»، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تنمية هذه العلاقات على مختلف الصُّعد والجوانب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع الدول الصديقة وتوسيعها على أسس من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لتحقيق التنمية المستدامة والسلام المنشود، وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي».

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عُقدت أمس في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي، بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية الجلسة، برئيس الوزراء الباكستاني، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مجالات التعاون وفرصه الواعدة المختلفة ومقوماته المتعددة وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في القطاعات والجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والدفع بها إلى آفاق مستقبلية أوسع من التعاون والعمل المشترك، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما في التقدم والتنمية والازدهار.

كما استعرضا التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما بحث الجانبان سبل تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء باكستان اهتمام بلاده وحرصها على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات بما يضمن مصالح البلدين والشعبين على مختلف الصُّعد.

ازدهار

وأكد الجانبان، في ختام لقائهما، حرصهما المشترك على تعزيز علاقاتهما والشراكات الثنائية القائمة بين البلدين التي تخدم عملية التطوير والتنمية وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبيهما.

وشددا على دعمهما كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك لشعوب المنطقة والعالم.

كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة.

وسَجّل رئيس الوزراء الباكستاني كلمة في سِجلّ كبار الزوار الخاص بقصر الرئاسة، أعرب خلالها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يحظى بهما والوفد المرافق خلال زيارته دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً مزيداً من النمو والتقدم لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين بما يحقق طموحاتهما ومصالحهما المشتركة، واطراد التقدم والرفعة للمسيرة الحضارية التي تشهدها الدولة. وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لرئيس وزراء باكستان والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل، يوم أمس، عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لرئيس الوزراء الباكستاني لدى وصوله والوفد المرافق إلى قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلام الوطني لباكستان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية وترحيباً بضيف البلاد.

وصافح عمران خان كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لرئيس الوزراء الباكستاني.

حضر اللقاء والمأدبة والاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وحمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

كما حضرهما من الجانب الباكستاني، مخدوم شاه قريشي، وزير شؤون الخارجية، وأسد عمر، وزير المالية، وغلام سروار خان، وزير البترول، وعمر أيوب خان، وزير الطاقة، وعبد الرزاق داود، مستشار لرئيس الوزراء لشؤون التجارة، وميرزا شاهزاد أكبر، مستشار رئيس الوزراء، والجنرال قمر جافيد باجوا، قائد الجيش الباكستاني، والفريق عاصم منير، المدير العام لوكالة الاستخبارات المركزية، وتاهمينا جنجوعة ،وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الخارجية، ومعظم أحمد خان، سفير باكستان لدى الدولة.