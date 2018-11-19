مؤتمر يناقش الإبداع في تقنية المعلومات

المصدر: العين - داوود محمد

انطلقت صباح أمس فعاليات المؤتمر الـ 13 للإبداع في تقنية المعلومات والذي تنظمه كلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت رعاية معالي سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والذي يستمر على مدى يومين ويركز على 3 مجالات رئيسة هي: الأمن الإلكتروني والخصوصية وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء، كما يتناول استخدامات الذكاء الاصطناعي في تلبية الإجراءات الطبية.

وأكد الأستاذ الدكتور غالب علي البريكي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: «أهمية احتضان جامعة الإمارات لهذا المؤتمر، بهدف الاطلاع على آخر المستجدات البحثية في مفاهيم الإبداع في تقنية المعلومات والبرمجة الحاسوبية للتمكين من أساسيات التقنيات والإسهام في بناء وتعزيز الاقتصاد المعرفي للدولة والتي تأتي ضمن رؤية الجامعة في تحقيق التميز والريادة وتبادل الخبرات مما يعزز تطوير مهارات المبدعين وخلق مصادر مهمة للمعرفة للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للدولة».

وأضاف: «غيرت تقنية المعلومات العالم بشكل كبير في وقت قصير جداً، وتستمر في ذلك مع الاتجاهات الناشئة الجديدة في ظل التطورات المتسارعة في علوم تقنية المعلومات وفقاً لنموذج الثورة الصناعية الرابعة والمتمثلة بالذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة وتحليلاتها، والأمن الإلكتروني.

ويظهر ذلك من خلال التأثير المستمر لهذه الاتجاهات على تحسين حياتنا من خلال الخدمات والمنتجات التي يستخدمها الجميع بشكل يومي».