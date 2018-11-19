شرطة أبوظبي تستقبل العُمانيين في المطار والمنافذ الحدودية بالورود

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت شرطة أبوظبي، الأشقاء العُمانيين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي بالورود وأعلام سلطنة عمان الشقيقة، ابتهاجاً بذكرى اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

كما رحب الضباط والأفراد في منافذ خطم الشكلة ومزيد والمضيف بالقادمين من الأشقاء العُمانيين، وشارك أصحاب الهمم بتوزيع الأعلام والورود وبطاقات التهنئة وكوبونات التسوق عليهم فور وصولهم عبر تلك المنافذ. وعبر القادمون إلى مطار أبوظبي الدولي والمنافذ البرية في الإمارة عن بهجتهم وسعادتهم الغامرة بهذه المناسبة، مثمنين عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.