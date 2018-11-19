«الداخلية» تطلع على أنظمة الاستجابة لشرطة نيويورك

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من وزارة الداخلية على الأنظمة والبرامج المتطورة التي تعزز سرعة الاستجابة في شرطة نيويورك.

وترأس الوفد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، كما شمل الوفد العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب قائد عام شرطة عجمان، والرائد علي سلطان بن عوّاد النعيمي مدير إدارة الاستراتيجية بوزارة الداخلية، والرائد سعيد المدحاني نائب مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان.

واستقبل الوفد توماس غالاتي رئيس شعبة الاستخبارات في شرطة نيويورك في مكتبه حيث تباحثا في المواضيع التي تهم الطرفين، واطلع الوفد خلال زيارته لمركز الاتصال 911 في غرفة العمليات الرئيسية بشرطة نيويورك على الأنظمة والبرمجيات المستخدمة لتحقيق سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.

حيث يتلقى المركز 24 ألف مكالمة يومياً ولقد وصلت نيوريوك إلى المركز الأول في مؤشر معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة العالمي الذي بلغ 7 دقائق، ووصلت الإمارات إلى المركز الثاني 10 دقائق، وذلك سعياً لوصول الدولة إلى المركز الأول عالمياً عام 2021 في مؤشر زمن الاستجابة العالمي، تحقيقا لرؤية الإمارات ووزارة الداخلية.

كما تم زيارة مركز الاتصال 311، المعني بجميع الاتصالات غير الطارئة لجميع الدوائر الحكومية في نيويورك، والذي يتضمن قاعدة بيانات للخدمات المقدمة من 80 دائرة حكومية في نيويورك، ويتلقى المركز 42 مليون مكالمة سنوياً لتقديم الدعم للمتصلين.

وفي ختام الزيارة قدم قائد عام شرطة عجمان لتوماس غالاتي رئيس شعبة الاستخبارات في شرطة نيويورك، درعا تذكارية تقديراً للتعاون الفعال المشترك والاستفادة القيمة وحسن الاستقبال.