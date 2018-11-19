«الإمارات للدراسات» ينظم المؤتمر السنوي التاسع للتعليم غداً

المصدر: أبوظبي - وام

ينظم «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، مؤتمره السنوي التاسع للتعليم، تحت عنوان: «تعليم متطور لعالم متغير.. استراتيجية التعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك يومي غدٍ وبعد غدٍ، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقر المركز بأبوظبي.

ويأتي اهتمام المركز، بعقد مؤتمر سنوي حول التعليم، لما لهذا القطاع الحيوي من دور بارز في تحقيق آفاق التنمية المستدامة، التي تنشدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرحلة الحالية، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تولي التعليم اهتماماً كبيراً، وتضعه في مقدّمة أولوياتها الاستراتيجية؛ وتحرص في سبيل سعيها نحو الارتقاء بالتعليم وتطويره على الاستفادة من التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة وتسخيرها في هذا المجال.

وإيماناً من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بأهمية متابعة ما تطرحه قيادتنا الرشيدة من رؤى واستراتيجيات، وتناولها بالبحث والتحليل، ورغبة منه في تنفيذ هذه الرؤى والاستراتيجيات، على أرض الواقع، فقد حرص المركز على أن تكون استراتيجية التعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل عالم متطور متغير، موضوعاً لمؤتمره السنوي التاسع عن التعليم، حيث يمكن مناقشة هذه الاستراتيجية من مختلف أبعادها؛ مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المتعلقة بالتعليم على مستوى العالم، وخاصة ما يتعلق بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مجال التعليم وطرق التدريس والإرشاد المدرسي والصحة النفسية.