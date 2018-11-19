«الاتحادية للشباب» تناقش جهود تطوير مهارات المبتعثين في الخارج

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع سفارتنا في المملكة المتحدة حلقة شبابية تحت عنوان «الإمكانات»، وناقش فيها الحضور جهود وإمكانات الشباب المبتعثين في الخارج لتطوير مهاراتهم عن طريق المشاركة الفاعلة في الأنشطة والتدريبات المختلفة بعد ساعات الدراسة أو شغل وظائف للتدريب المهني أثناء فترة الابتعاث، وأهمية هذه الجهود لاكتساب المهارات التي تعينهم مستقبلاً.

وحضر الحلقة الشبابية سعيد محمد النظري المدير التنفيذي لمكتب الشباب، وروضة العتيبة نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن، وعدد من الطلبة المبتعثين للدراسة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية في المملكة المتحدة.

وناقشت الحلقة العديد من المحاور التي تهم الشاب المبتعث كأهمية التوفيق بين ساعات الدراسة والعمل في دوام جزئي، وذلك بهدف اكتساب أحدث المهارات المعرفية والمهنية التي تؤهلهم لتحقيق الإنجازات الوطنية المنشودة في ميادين العلم والمعرفة، واكتساب أعلى وأرقى الخبرات العالمية، إلى جانب الاستمرار في التفوق والإبداع والتميز، إضافة لأهمية نقل المبتعث الإماراتي للصورة الحسنة لقيم أبناء الإمارات أثناء وجوده في الخارج.

وقال سعيد محمد النظري المدير التنفيذي لمكتب الشباب: «إن المؤسسة الاتحادية للشباب تعمل على التفاعل مع شباب الإمارات أينما كانوا من خلال إقامة مختلف فعالياتها داخل وخارج الدولة، ومناقشة أبرز الموضوعات والقضايا التي تهم الشباب وتصل بهم لأعلى مستويات التميز والرقي».

وعلى هامش الحلقة عقدت المؤسسة الاتحادية للشباب ورشة عمل لتصميم أفضل ملتقى لشباب الإمارات في لندن.