شرطة أبوظبي تفتتح مبنى لتسهيل خدمات إسكان منتسبيها بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، مبنى قسم الإسكان الجديد لإنجاز معاملات منتسبي شرطة أبوظبي في منطقة العين، بما يحقق الاستقرار الأسري لهم ولعائلاتهم.

وأكد النعيمي حرص شرطة أبوظبي على توفير الخدمات لإسعاد العاملين وتحقيق أعلى معدلات الرضا لهم، مشيراً إلى العمل على ربط خدمة «داري» الإلكترونية لتمكين المنتسبين من إتمام طلبات السكن عن طريق الهواتف الذكية الإلكترونية بين جهات داخلية في القيادة وأخرى خارجية مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودائرة التعليم والمعرفة، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات بإمارة أبوظبي؛ بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لتسهيل إنجاز معاملات المنتسبين بسهولة.