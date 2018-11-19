أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع الجمعية الوطنية الفرنسية

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أميليا لاكرافي رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الإماراتية في الجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق لها في مقر الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي.

مشددة على الدور المهم والمحوري للمجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الفرنسية في الدفع بهذه العلاقات إلى مجالات أرحب لطبيعة عملها في تطوير المنظومة التشريعية والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا بما يجسد رؤية قيادتي وحكومتي البلدين والشعبين الصديقين. وفي بداية اللقاء رحبت القبيسي بأميليا لاكرافي والوفد المرافق لها.. مثمنة العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، ودعم مختلف المؤسسات في البلدين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وشددت القبيسي وأميليا لاكرافي على أهمية تفعيل علاقات التعاون والشراكة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الفرنسية من خلال تعزيز الزيارات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور المسبق عبر المشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية الدولية للاتفاق على القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين قبل طرحها على أجندة المشاركات الخارجية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي ليتم حشد الدعم والتأييد لها لإنجاحها ولتحظى بالدعم والتأييد من قبل ممثلي البرلمانات المشاركة في هذه الفعاليات.