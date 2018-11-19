افتتاح مزرعة الزاهية الذكية بخورفكان لتمكين أصحاب الهمم

المصدر: خورفكان - البيان

افتتحت أمس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مزرعة الزاهية الذكية في فرع المدينة بخورفكان ضمن مشتل الزاهية الزراعي العضوي، في خطوةٍ هامةٍ نحو تمكينِ أصحاب الهمم اقتصادياً واجتماعياً.

تم افتتاح المزرعة بحضورِ الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان وشيون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا في دبي وشانغ جيو هوانغ المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الكورية والشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وعدد من طلاب المدينة ومسؤوليها.

ومن أهم أهداف المزرعة الذكية توظيف أصحاب الهمم وتطويرِ مهاراتهم وقدراتهم في أعمال الزراعة الإنتاجية وإيجاد الحلول لبعض المشاكل كتغير المناخ وضعف الدخل وانخفاض العمالة الزراعية وزيادة القوى العاملة وزيادة إنتاج المحاصيل.

وتُعد التقنية المستخدمة في مزرعة الزاهية الذكية هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات من حيث المواد المستخدمة في الإنشاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المُقدَّمة من شركة الاتصالات الكورية القادرة على جمع بيانات كبيرة من خلال تتبع دورة الحياة من البذور إلى الحصاد، إضافة إلى تقنية (AIRGAP) التي تمثل ثورة في هذا المجال وهي عبارة عن رقاقة مكونة من 3 طبقات يبلغ سُمكها 5 مم، تضمن عزلاً حرارياً يتراوح من 8 إلى 10 درجات مئوية، مع السماح بوصول نحو 90% من ضوء الشمس، كما تضمن ترتيب تدفق الهواء وتوفير أجواء ذات درجة حرارة منتظمة. ما يجعل تلك التقنيات مجتمعة بيئة مثالية للزراعة العضوية.