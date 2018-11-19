فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يمد يد العون إقليمياً وعالمياً

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يأتي تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في مد يد العون والمساعدة إقليمياً وعالمياً، مشيداً بمشاركات الفريق السابقة منذ تأسيسه والأهداف السامية التي يعمل أعضاؤه على تحقيقها، وفق رؤية استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، متمنيا لهم التوفيق في المهام الإنسانية والاستفادة من التمارين وتطبيق أفضل معايير السلامة خلال تنفيذ الأعمال والمشاركات في عمليات البحث والإنقاذ، كما رحب اللواء علي الظاهري بالأعضاء المنظمين حديثا للفريق، وأشاد بجهودهم وإنجازاتهم السابقة.

وكان اللواء الظاهري قام بزيارة لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ في منطقة الشليلة، بحضور العقيد زايد الهاجري مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة والمقدم أحمد الكندي رئيس فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، واطلع على عمليات البحث والإنقاذ في موقع التمرين وأبرز المستجدات والتطورات وتجهيزات الفريق في تمرين قياس مدى الجاهزية والمستوى الذي وصل إليه لإعادة تصنيفه ضمن فئة الثقيل من قبل الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ في الأمم المتحدة خلال العام المقبل.

وأوضح العقيد زايد الهاجري مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بالإنابة بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن جاهزية وكفاءة الفريق الذي يتمتع بسمعة دولية جاء ذلك نتيجة لدعم ورؤية القيادة الرشيدة وبتوفير الإمكانيات اللازمة ليحقق قفزات نوعية ومتطورة في مجال البحث والإنقاذ إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى جهود الكفاءات الوطنية وإسهاماتها في تطوره، واهتمامها بمواكبة المستجدات الحديثة في مجال البحث والإنقاذ، ومواصلة التمارين المشتركة مع الفرق المماثلة في عدد من الدول.

ومن جانبه اكد المقدم أحمد الكندي قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ أن الفريق يحظى بدعم واهتمام كبيرين، لافتاً إلى زيارة مدير قطاع العمليات المركزية تأتي من منطلق حرصه على متابعة الفريق عن قرب، والاطلاع على المستجدات من ارض الواقع ودعم أعضاء الفريق معنويا، حيث كان لهذه الزيارة الأثر الطيب في تقديم افضل النتائج التي تعزز جهوده في عمليات الإنقاذ إقليمياً وعالمياً.