سيف بن زايد: استضافة « الإنتربول» ثمرة لرؤية قيادتنا الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن استضافة الإمارات الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول إحدى ثمرات استشراف المستقبل من قيادة استثنائية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» وأرفق معها صوراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «القيادة الاستثنائية لدولة الإمارات، وحكمتها في التخطيط المستنير لحاضر ومستقبل وطنٍ يسمو بطموحاته وإنجازاته، رسّخت مكانتها العالمية الرفيعة وثقة المجتمع الدولي بها.. وما استضافة الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول إلا إحدى ثمرات استشراف المستقبل من قيادة استثنائية».