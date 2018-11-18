محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء باكستان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد الزائر.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالضيف وأعضاء الوفد المرافق متمنيا له زيارة موفقة تثمر عن نتائج طيبة وتعود بالخير على الطرفين.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعمران خان أطراف الحديث حول عدد من المسائل والمواضيع المتصلة بتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن رغبته وحكومته الجديدة بفتح قنوات جديدة بين الجانبين يمكن من خلالها توسيع آفاق التعاون بين بلاده ودولة الإمارات خاصة على صعيد العلاقات الاجتماعية والسياحية وبناء شراكة استثمارية طويلة الأمد تنعكس خيرا على مصالح البلدين والشعبين المشتركة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة لضيف البلاد وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية..

كما حضره من الجانب الباكستاني مخدوم شاه قريشي وزير شؤون الخارجية وأسد عمر وزير المالية وغلام سروار خان وزير البترول وعمر أيوب خان وزير الطاقة وعبدالرزاق داود مستشار لرئيس الوزراء لشؤون التجارة وميرزا شاهزاد أكبر مستشار رئيس الوزراء والجنرال قمر جافيد باجوا قائد الجيش الباكستاني والفريق عاصم منير مدير عام وكالة الاستخبارات المركزية ومعظم أحمد خان سفير باكستان لدى الدولة.