الإعلان عن آلية المشاركة في "بطولة بناة المدينة الشباب"

المصدر: البيان الالكتروني

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت "بطولة بناة المدينة الشباب" - التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة دبي - عن آلية المشاركة في البطولة التي تهدف إلى إشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية الحالية واقتراح الخدمات المستقبلية.

وتستهدف البطولة إشراك الشباب من طلبة المدارس من عمر 11 – 18 سنة في فئتين رئيستين هما الفئة الأولى؛ تحسين الخدمات الحكومية الحالية التي تقدمها الجهات، حيث سيتمكن الطلبة من الاختيار بين 27 خدمة تقدم حالياً والعمل على فكرة مشروع لتحسينها، وأما الفئة الثانية تتضمن الخدمات الحكومية المستقبلية فسيتمكن الشباب من خلالها اقتراح خدمة حكومية جديدة لم تقدم مسبقا من قبل الجهات الحكومية وذلك بهدف تسليط الضوء على أفكار الشباب التي ستثري عملية تقديم الخدمات ودراسة تطلعاتهم نحو الخدمات المستقبلية التي يستخدمونها أو سيستخدمونها في المستقبل.

وثمنت إيمان السويدي مدير أول مركز نموذج دبي الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في تشكيل ورسم ملامح مستقبل البلاد، مشيرة إلى أن تمكين الشباب وتأهليهم على النحو الأمثل يأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حيث يؤمن سموه بدور الشباب في صناعة المستقبل انطلاقاً من قدراتهم وإمكاناتهم وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تفعيل دور الشباب وفتح المجال أمامهم للمشاركة والمساهمة بفعالية في مسيرة التطور والتنمية.

وقالت السويدي "تسهم هذه البطولة في تسليط الضوء على طموحات وتطلعات الشباب حول الخدمات الحكومية ودفع عجلة التعاون بين الشباب والجهات الحكومية ونحن ندعو أبناءنا الطلبة للمشاركة في البطولة وتأكيد دورهم في صناعة المستقبل".

من جانبها قالت ميثاء القرقاوي، مدير مشاريع ببناة المدينة تأتي بطولة بناة المدينة الشباب انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بأداء الخدمات الحكومية في الإمارة والوصول بها إلى مستويات ريادية جديدة وحرصاً على إشراك هذه الفئة المهمة من الشباب في تصميم الخدمات الحكومية الحالية والمستقبلية إضافة إلى أن البطولة تركز على إشراك فئة الشباب في تصميم الخدمات الحكومية التي يستخدمونها بهدف تطويرها وتوسيع رقعة المستفيدين منها والارتقاء بأداء الخدمات الحكومية في الإمارة والوصول بها إلى مستويات ريادية جديدة.

وأضافت أنه يمكن للشباب المشاركة وفقا لعدة معايير من أهمها العمل الجماعي، حيث تقبل المشاركات لفريق عمل مكون من 3-5 طلبة تجسيداً لأهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن عملية استقبال المشاركات ستستمر خلال الفترة من 11 - 21 نوفمبر 2018 عبر الموقع الإلكتروني citymakers.ae وسيتم بعدها تقييم أفكار المشاريع من قبل لجنة من المحكمين المعنيين لاختيار فريقين فائزين سيتم الإعلان عنهما خلال ديسمبر من العام الحالي وسيحصل كل منهما على 30 ألف درهم.

وعن آلية المشاركة لفئة تحسين الخدمات الحكومية،يجب على الشباب من طلبة المدارس في إمارة دبي تشكيل فريق مكون من 3 - 5 طلبة واختيار خدمة لتحسينها من قائمة الخدمات الموضحة في الموقع الإلكتروني citymakers.ae وتقديم فكرة مشروع لتحسينها، أما فئة الخدمات الحكومية المستقبلية فيمكن للشباب المشاركة في تقديم فكرة لخدمة جديدة يمكن أن يتم تطبيقها في الإمارة على أن لا تكون مطبقة بالجهات الحكومية في الوقت الحالي ويمكن للشباب دعم أفكارهم بفيديو أو صورة أو عرض تقديمي.

وتشمل قائمة الخدمات التي سيتمكن الشباب من تقديم أفكار لتحسينها ضمن فئة تحسين الخدمات الحكومية كلاً من .. خدمات المتاحف " متحف الاتحاد" لهيئة دبي للثقافة والفنون التطوع لهيئة تنمية المجتمع وخدمة تدريب رواد الأعمال لدائرة التنمية الاقتصادية ورحلة المسافر لمؤسسة مطارات دبي وخدمة نقل المرضى لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وخدمة الفحص الدوري الشامل لهيئة الصحة في دبي وتسجيل الطلبة في المدارس الخاصة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية وخدمة القطارات لهيئة الطرق والمواصلات إضافة إلى برنامج خبير دبي لدائرة السياحة والتسويق التجاري الحدائق والمنتزهات لبلدية دبي.

كما تتضمن الخدمات،الجرائم الإلكترونية للقيادة العامة لشرطة دبي وخدمة توصيل الطاقة الشمسية للمباني لهيئة كهرباء ومياه دبي وخدمة القروض الإسكانية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان وخدمة الدخول والخروج من المطار للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والاستجابة لحالات الطوارىء للإدارة العامة للدفاع المدني وخدمة البيع لدائرة الأراضي والأملاك وخدمة عدم ممانعة في تنظيم الفعاليات الرياضية لمجلس دبي الرياضي وطلب إصدار الإشهاد الوقفي لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وخدمة تصوير أوراق الدعوى للنيابة العامة تصريح العمل بدوام جزئي لسلطة دبي للمجمعات الإبداعية وترخيص قيادة وطاقم الوسيلة البحرية لسلطة مدينة دبي الملاحية وطلب التسجيل في حلقة تحفيظ القرآن لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري والترخيص التجاري لتراخيص وخدمات العضوية لغرفة تجارة وصناعة دبي والتسويات والإصلاح الأسري لمحاكم دبي وتقديم معلومات "رافد" لجمارك دبي وخدمة التصاريح للمنطقة الحرة لجبل علي.

ومن الشروط والأحكام الخاصة بالبطولة، يجب تشكيل فريق عمل مكون من 3 – 5 أعضاء من الشباب ينتموا جميعهم إلى نفس المدرسة في إمارة دبي وأن لا تقل أعمار كل من أعضاء الفريق عن 11 عاما ولا تزيد عن 18 عاما وأن يتم العمل على فكرة المشروع من قبل أعضاء الفريق وأن لاتكون فكرة المشروع قد تمت المشاركة بها مسبقا في أي مسابقات أو جوائز محلية أو عالمية أخرى.

ويمكن للفريق الواحد المشاركة بفكرة واحدة لكل فئة كما يمكن أن يدعم فكرة المشروع بفيديو قصير يتم إعداده من قبل أعضاء الفريق ولا يتعدى دقيقتين أو صورة يتم التقاطها أو تصميمها من قبل أعضاء الفريق أو عرض تقديمي وأن يتم تسليم المشاركات عن طريق الموقع الإلكتروني citymakers.ae قبل الموعد النهائي.

وللتعرف على الشروط والأحكام الأخرى يمكن زيارة الموقع الإلكتروني.

وسيتم تقييم كل المشاركات المطابقة للشروط والأحكام العامة من قبل لجنة مقيمين خاصة وسيتم الإعلان عن النتائج خلال ديسمبر 2018.

يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أطلق "بناة المدينة الشباب" بهدف إشراك الشباب في مجال تصميم الخدمات الحكومية الحالية والمستقبلية والخروج بتوصيات ومقترحات لتطوير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية من منظور تكاملي.

وتهدف البطولة إلى تسليط الضوء على أفكار الشباب التي ستثري عملية تقديم الخدمات ودراسة تطلعاتهم نحو الخدمات المستقبلية التي يستخدمونها أو سيستخدمونها في المستقبل.