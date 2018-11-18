محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

وجرت لرئيس الوزراء الباكستاني - لدى وصوله والوفد المرافق إلى قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي - مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لباكستان فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية وترحيبا بضيف البلاد.

وصافح دولة عمران خان كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لرئيس الوزراء الباكستاني.

وكان في استقبال ضيف البلاد.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وحمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء عمران خان.. مخدوم شاة قريش وزير شؤون الخارجية وأسد عمر وزير المالية ومعالي غلام سروار خان وزير البترول وعمر أيوب خان وزير الطاقة وعبدالرزاق داود مستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة وميرزا شاهزاد أكبر مستشار رئيس الوزراء والجنرال قمر جافييد باجاوا رئيس أركان القوات المسلحة والفريق أسيم منير مدير عام وكالة الاستخبارات وتاهمينا جان جوعة وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الخارجية و معظم أحمد خان سفير باكستان لدى الدولة.