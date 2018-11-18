"الوطني للأرصاد" يتوقع تحول الحالة المدارية في بحر العرب إلى منخفض جوي

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يضعف المنخفض المداري بجنوب شرق بحر العرب بعد غد الثلاثاء ليتحول إلى منخفض جوي.. مجددا التأكيد على عدم وجود أي تأثير له على الدولة.

وأوضح المركز - في بيانه الثاني عن حول الحالة المدارية في بحر العرب - أن المنخفض المداري يتمركز حاليا في جنوب شرق بحر العرب، عند خط عرض 10.4 درجة شمالاً وخط طول 69.4 درجة شرقاً، ويتحرك باتجاه الغرب بسرعة 14 كم/س، وتتراوح سرعة الرياح حول مركزه من 55 إلى 65 كم/س تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وناشد المركز الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.. مؤكدا أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافات الجميع بآخر المستجدات.