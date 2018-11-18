1.7 مليون مكالمة تلقاها «999» في شرطة دبي خلال الربع الثالث من 2018

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على عرض نتائج هاتف النجدة (999) في الربع الثالث من العام الجاري ومقارنتها بالربع الثالث من العام الماضي حيث تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الثالث من العام الجاري مليوناً و733 ألفاً و896 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان مليوناً و557 ألفاً و946 مكالمة.

بينما تلقى مركز القيادة والسيطرة في الربع الثالث من العام الماضي 808 آلاف و199 مكالمة ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان 793 ألفاً و 651 مكالمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، واستعرض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق وتقييم مؤشر عمل الدوريات.

إحصائيات

كما واطلع اللواء عبد الله خليفة المري على إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال (901)، حيث وصل عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الثالث من العام الجاري 97 ألفاً و361 مكالمة هاتفية، مقابل 65 ألفاً و578 مكالمة هاتفية في الربع الثالث من العام 2017.

وجاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة (9.3) دقائق في الربع الثالث من العام 2018، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحوادث 11 دقيقة، بينما جاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث غير الطارئة (13.2) دقيقة.

حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة للوصول لتلك الحوادث هي 30 دقيقة، بينما جاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة (12.8) في الربع الثالث من العام 2017، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحوادث 12 دقيقة، بينما جاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث غير الطارئة (14,6) حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة للوصول لتلك الحوادث هي 30 دقيقة.

وجاء متوسط زمن الاستجابة لبلاغات جرس الإنذار للتدخل السريع في الربع الثالث من العام 2018 دقيقتين وخمس ثوان، حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة دقيقتين ونصف، مقابل دقيقتين و29 ثانية لبلاغات جرس الإنذار للتدخل السريع في الربع الثالث من العام 2017 حيث كانت نسبة الاستجابة المستهدفة دقيقتين ونصف.

كفاءة

من جانبه قال اللواء المهندس كامل بطي السويدي إن التقييم الذي يقوم به القائد العام لشرطة دبي أو من ينوب عنه يساهم في رفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة للعقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للعمليات تسعى لتقديم خدمات أمنية وإنسانية واجتماعية للجمهور من خلال استخدام أحدث التقنيات ورفع مستوى العاملين في مركز القيادة والسيطرة.