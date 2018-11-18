هزاع بن زايد: تتألق المسيرة العمانية عاماً بعد عام

المصدر: أبوظبي - البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة العيد الوطني المجيد.وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لعمان قيادة وشعباً عيدها الوطني المجيد الثامن والأربعين، تتألق المسيرة العمانية المباركة وتزدهر عاماً بعد عام برؤية حكيمة من السلطان قابوس، وللأشقاء في عمان التهنئات ومزيد من التقدم، ويظل التاريخ المشترك مصدراً للفخر والاعتزاز، وكل عيد وطني وسلطنة عمان قيادة وشعباً بألف خير».