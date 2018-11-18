سعيد الطاير: المرأة شريك أساسي في التنمية وقضاياها محل اهتمام القيادة

المصدر: دبي- البيان

صرح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن قضايا تمكين المرأة واحترامها وتفعيل دورها الهام في مسيرة التنمية قد حظيت على مر العقود الماضية باهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم سموهم المستمر للمرأة في جميع أدوارها، كونها أماً ومربيّة للأجيال، وشريكاً مؤثراً وحاسماً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

جاء ذلك خلال زيارته متحف المرأة ترافقه خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، وعضوات اللجنة النسائية في الهيئة، بدعوة من الدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة المتحف، حيث استقبلته والوفد المرافق له في جولة بأقسام المتحف وجميع أركانه، بدءاً من جدارية «ذاكرة المكان»، وقاعة «الشيخ زايد وتمكين المرأة».