مستشفى القاسمي: 600 طفل سكري في 10 أشهر

المصدر: الشارقة ـــ عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة إلهام الأميري استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والأطفال، ونائب رئيس جمعية أصدقاء السكري التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تصريح خاص لـ «البيان» أن وحدة سكري الأطفال بالمستشفى استقبلت خلال الـ 10 أشهر الماضية 600 حالة من الأطفال بواقع 60 حالة شهرياً يقدم لهم العلاجات المناسبة.

كما تم اكتشاف 25 حالة من الأطفال مصابة بالسكري في ذات الفترة، منها حالة رضيعة مصابة بالسكري بسبب مرض وراثي، كما أن الوحدة يعمل بها 4 أطباء ومثقفتا سكر وأخصائيتا تغذية، كما يراجعها دورياً 200 طفل مصابون بالسكري.

مبينة أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت مؤخراً إحصائية مطمئنة فيما يخص السكري، حيث نزل معدل الإصابة من النوع الثاني من السكري من 19 % إلى 11.8 %، وذلك بفضل التوعية المستمرة طوال العام التي تتبعها الوزارة في كافة المستشفيات التابعة لها.

دعم

جاء ذلك خلال الحفل السنوي العاشر الذي أقامته صباح أمس بنادي السيدات في الشارقة جمعية أصدقاء السكري التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وتحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بمناسبة اليوم العالمي للسكري والذي جاء تحت شعار ( العائلة والسكري )، وذلك نظراً لأهمية دور الأسرة في تقديم الدعم اللازم لمريض السكري.

300

وقالت الأميري إن حفل الدائرة الزرقاء يعد حفلاً سنوياً، وإن هذه الاحتفالية تعد العاشرة على التوالي، وحضرها اكثر من 300 شخص، ويتم خلالها تقديم الفحوصات المجانية للحضور إضافة إلى فحص الضغط وخلافها من الفحوصات الأخرى، إضافة إلى اختيار 4 أسر عبر التسجيل للمشاركة في المسابقات التي تم تنظيمها والتي تتضمن نشاطاً صحياً، حيث يمنح الفائزون جوائز قيمة، كما أن حفل ( الدائرة الزرقاء )، يهدف إلى تعريف الجمهور بكيفية الوقاية من مرض السكري .