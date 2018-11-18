محمد بن زايد: الإمارات وعُمان.. أخوة تزداد قوة ومحبة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ48 المجيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تهنئة على «تويتر»: «تهانينا القلبية ﻷخي السلطان قابوس بمناسبة العيد الوطني الـ48 لسلطنة عمان الشقيقة، ولشعبها اﻷصيل نقول: دمتم في سعادة وخير ونماء، مسيرة عامرة حافلة بالمنجزات في ظل قيادة فذة، الإمارات وعمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها اﻷيام إلا رسوخاً وقوة ومحبة».

وبعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وتشارك دولة الإمارات سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ48 الذي يصادف اليوم، في مشهد يجسّد عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.