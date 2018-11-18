«تحالف الأديان لأمن المجتمعات» يناقش غداً كرامة الطفل في العالم الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تشهد أبوظبي انطلاق فعاليات الدورة الأولى من ملتقى «تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي»، وذلك غداً وبعد غدٍ في أبوظبي.

مكانة استراتيجية

ويأتي انعقاد الملتقى في دولة الإمارات، تأكيداً على المكانة الاستراتيجية التي تتميز بها على المستوى العالمي في تعزيز الحوار السلمي، من خلال نموذجها الريادي في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش السلمي بين شعوب العالم، حيث يشارك في الملتقى نحو 450 من قادة الأديان في العالم، بهدف إثراء الحوار لإقرار منهج عمل يعزز الجهود نحو مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية، إضافة إلى دعم قادة الأديان للخروج بأفكار موحدة لتعزيز حماية المجتمعات وخاصة النشء من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمي ومخاطر الشبكة العنكبوتية.

وسيلقي عدد من الشخصيات العالمية المرموقة ومن المشاركين رفيعي المستوى مجموعة من الكلمات الرئيسية خلال اليوم الأول، الذي سيشهد إقامة مجموعة من الجلسات النقاشية بمشاركة خبراء دوليين، وشخصيات ناشطة في مجال العمل الاجتماعي، حيث ستتطرّق نقاشات الجلسة الأولى من الملتقى إلى المخاطر التي يواجهها الأطفال في العالم الرقمي.

حيث سيديرها الدكتور مصطفى علي أمين عام الشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال، وبمشاركة كلٍّ من كورنيليوس ويليامز رئيس شؤون حماية الطفل في منظمة «اليونيسيف»، وروبرت فان دن بيرغ من الشبكة الدولية لإنهاء دعارة الأطفال والاتجار بالأطفال لأغراض جنسية «إيكبات»، ومود دي بوير بوكيشيو المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً، بالإضافة إلى جاكلين بيوتشر من شركة «مايكروسوفت».

الاستغلال

وتناقش الجلسة الثانية أثر التعرض للاعتداء والاستغلال الجنسي في العالم الرقمي على الأطفال، ويشارك فيها كل من البروفيسور أنانتاناند رامباشان، أستاذ الدراسات الدينية والفلسفية والآسيوية في كلية «سانت أولاف»، والبروفيسور ارنستو كافو أستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين ومؤسس جمعية «تليفونو أزورو»، وجابرييل دي- لياتشو الأستاذ المساعد في جامعة «ديفاين ميرسي» بالولايات المتحدة الأميركية.

ويتضمن جدول أعمال الملتقى جلسة خاصة تناقش دور صنّاع السياسات في هذا المجال، ويشارك فيها مارتا سانتوس بايس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، وكول شاندرا جوتام المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة، وجولي إنمان مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، وهوارد تايلور المدير التنفيذي في «الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال»، وتديرها دوروثي روزغا من اللجنة التوجيهية لتحالف الأديان.

كرامة الطفل

يذكر أن دولة الإمارات أعلنت عن استضافتها لعقد اجتماع يمهد لملتقى «تحالف الأديان لأمن المجتمعات» على هامش مشاركتها في مؤتمر تحالف «كرامة الطفل» الذي عقد في روما خلال شهر أكتوبر من العام 2017، وصدر عنه «بيان روما».

يوم الطفولة

تصادف فعاليات اليوم الثاني من الملتقى «اليوم العالمي للطفولة»، بمشاركة قادة الأديان على مستوى العالم، وأبرزهم بهاي صاحب بهاي موهيندر سينغ أحد كبار ممثلي الديانة السيخية، والمعلم الروحي ناناك نيشكام سيواك جاثا، والقس كيشي مياموتو رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ميوشيكاي»، وماتا أمريتانانداماي الزعيمة الروحية في الهند.